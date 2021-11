Politie moet Emery en Xavi uit elkaar halen na Villarreal-Barcelona

Volgens het Catalaanse dagblad Sport is er na afloop van de match Villarreal-Barcelona een incident geweest tussen Unai Emery en Xavi in de spelerstunnel. De politie moest zelfs tussenbeide komen.

Het ging er tijdens de wedstrijd al warm aan toe. Na de wedstrijd barstte aan de bank van Barcelona een feestje los en dat kon Emery niet smaken. Hij ging naar binnen zonder Xavi een hand te geven en in de tunnel ontstond er een ruzie. "Ze geven je cadeaus", doelde Emery op de scheidsrechters. "Het is altijd hetzelfde met jou."

Emery bedoelde daarmee de handsbal van Piqué die mogelijk een penalty had moeten zijn. "Ik denk dat het heel duidelijk is: hij schiet en de bal raakt de hand van Piqué", aldus Pau Torres. "Om buitenspel te zien besteden we tien minuten voor het scherm, maar om een penalty te zien, duurt het maar twee minuten. Wij zijn het enige team dat nog geen penalty gekregen heeft en Barça is het enige team dat nog geen penalty tegen kreeg."