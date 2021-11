Tottenham en Antonio Conte denken aan sensatie uit de Serie A als opvolger voor Harry Kane

Het is nog zoeken voor Antonio Conte bij Tottenham, maar in de volgende transferperiode lijkt de Italiaanse coach stevig te willen uitpakken. Zo zou hij een concurrent voor Harry Kane willen binnenhalen.

Antonio Conte zou volgens SkySports namelijk iets zien in de jonge Dusan Vlahovic. De 21-jarige Serviër is aan een uitstekend seizoen bezig in de Serie A, want hij was bij Fiorentina al goed voor 11 doelpunten en 2 assists in 14 wedstrijden in de Italiaanse competitie.

Tottenham kan wel wat scorend vermogen gebruiken, want bij Harry Kane wil de motor voorlopig niet aanslaan. De Engelse spits scoorde dit seizoen nog maar één keer in de Premier League. Het is niet duidelijk of Tottenham in januari al een poging gaat doen om Vlahovic in te lijven.