'Manchester United hoest afkoopsom op en plukt middenvelder weg bij Duitse topclub'

Ralf Ragnick moet Manchester United opnieuw op de rails krijgen. De coach krijgt de sleutels van Old Trafford tot het einde van het seizoen en moet de weg voor een nieuwe coach voorbereiden. Maar daarvoor heeft hij versterking nodig.

The Times meldt dat Ralf Ragnick prioriteit heeft gemaakt van een middenvelder. De Duitsers wil Amadou Haidara wegplukken bij RB Leipzig. De coach hoopt dat hij met zijn voormalige poulain de lijnen kan uitzetten.

Het prijskaartje is simpel: Haidara heeft een afkoopclausule van 38 miljoen euro in zijn contract staan én Manchester United is bereid om dat op te hoesten. Aankondiging al ergens in de agenda zetten voor januari?