Mag Dries Mertens blijven bij Napoli? "De clausule in zijn contract willen ze niet meer betalen"

Dries Mertens zijn contract bij Napoli loopt na dit seizoen af. De 34-jarige aanvaller heeft nog een clausule in zijn contract staan, maar Napoli wil zijn huidige loon niet meer betalen.

"Dries Mertens wil blijven. Dat heeft hij zondag na de match nog duidelijk gezegd", vertelt Maurizio Nicita, journalist bij La Gazzetta dello Sport, aan Sporza. "In zijn contract staat inderdaad een clausule: het kan verlengd worden voor één jaar aan dezelfde voorwaarden, 4,8 miljoen euro netto per jaar."

Maar daar heeft Napoli geen zin in. "De club is gezond, maar dat bedrag willen ze niet meer betalen. Niet alleen aan Mertens, aan niemand. Er zijn ook problemen rond de eventuele contractverlenging van Lorenzo Insigne, ook al een boegbeeld. De club wil zijn salaris verlagen, maar er is nog geen akkoord. Die afroming kan een probleem worden."

"Ik verwacht dat er voor de lente geen oplossingen zullen zijn. Pas dan zal Napoli weten of het zich kwalificeert voor de Champions League. Als dat het geval is, dan is er natuurlijk extra budgettaire ruimte."