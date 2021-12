15.000 tickets voor Duitse topwedstrijd verkocht in half uurtje tijd

Zaterdag spelen Borussia Dortmund en Bayern München tegen elkaar in de Bundesliga.

Normaal zouden er 67.000 supporters de wedstrijd mogen volgen, maar door de coronaregels in Duitsland worden maar 15.000 tickets aan de man gebracht.

Borussia Dortmund laat weten dat de tickets in amper een half uur tijd allemaal de deur uit waren. In het stadion is ook een mondmasker verplicht en enkel wie ingeënt is of van een recente besmetting hersteld is mag het stadion binnen.

De officiële regels zeggen dat er tot maximaal 50 procent van het stadion gebruikt mag worden, met een maximum van 15.000 tickets.