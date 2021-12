Moet Rangnick het in zijn eerste wedstrijd zonder Cristiano Ronaldo doen? Portugese superster zit met een blessure

Cristiano Ronaldo maakte donderdag nog indruk door twee keer te scoren tegen Arsenal, maar de kans is bestaande dat de Portugees er zondag niet bij is voor de wedstrijd tegen Crystal Palace.

Ralf Rangnick zal zondag zijn debuut maken als trainer van Manchester United, maar het is nog maar de vraag of de Duitser zal kunnen rekenen op Cristiano Ronaldo. De Portugees zou volgens The Sun kampen met een knieblessure.

Een serieuze aderlating voor Rangnick en Manchester United, want Cristiano Ronaldo liet tegen Arsenal nog zien hoe belangrijk hij is voor deze ploeg. Met 2 doelpunten hielp hij de club aan een 3-2 overwinning tegen de Gunners.