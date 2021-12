Newcastle heeft dringend nood aan versterkingen en wil speler wegplukken bij Manchester United

Newcastle United staat voorlopig op de laatste plaats in de Premier League en dus gaat de club in januari wel wat nieuwe spelers kunnen gebruiken. Eén van de spelers op het verlanglijstje is Jesse Lingard.

Jesse Lingard speelde vorig seizoen de pannen van het dak op huurbasis bij West Ham, maar dit seizoen krijgt hij opnieuw weinig kansen bij Manchester United. De kans is dus bestaande dat de middenvelder in januari zal vertrekken. Eén van de geïnteresseerde ploegen is Newcastle United. Volgens The Sun zou Lingard bij Newcastle zelfs de bestbetaalde speler van de club kunnen worden. Het contract van Lingard loopt op het einde van dit seizoen af en dus zal Manchester United hem in januari moeten verkopen als ze nog geld voor hem willen krijgen.





