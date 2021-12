Romelu Lukaku opnieuw op de bank bij Chelsea voor topper tegen West Ham

Romelu Lukaku lijkt nog steeds niet 100% fit te zijn bij Chelsea. De Rode Duivel start deze middag namelijk op de bank voor de wedstrijd tegen West Ham. Thomas Tuchel rekent voorin op onder meer Kai Havertz.

De wedstrijd tussen Chelsea en West Ham is een onvervalste topper. Chelsea staat namelijk aan de leiding in de Engelse competitie, terwijl West Ham op de vierde plaats staat en dus voorlopig volop meedoet voor Champions League-voetbal volgend seizoen.

This is your Chelsea team today! 🤝@ParimatchGlobal #WhuChe pic.twitter.com/SfROWieauC