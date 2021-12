🎥 Eerste finalist voor de Major League Soccer bekend

De ontknoping van de Amerikaanse Major League Soccer komt dichterbij. Ondertussen is de eerste finalist bekend.

Portland Timbers is de eerste finalist in de Amerikaanse MLS-competitie. De kampioen van 2015 haalde het in de halve finale met 2-0 van Real Salt Lake.

In de andere halve finale kijken Philadelphia Union en New York City FC elkaar in de ogen. Beide ploegen speelden nog nooit de finale van de MLS.

Voor Portland is het de derde finale in de laatste zes jaar. Nadat ze kampioen werden in 2015 verloren ze de finale in 2018 van Atlanta.