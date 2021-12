Freiburg schrijft geschiedenis in Bundesliga, Borussia Mönchengladblach krijgt ouderwets pak slaag

Na vijf minuten voetballen stond Freiburg verrassend genoeg 0-2 voor, na doelpunten van Eggestein en Schade. Rustig inzakken en de voorsprong verdedigen, zou je denken? Niets was minder waar voor de troepen van Christian Streich.

Na doelpunten van Lienhart Höfler, Höler en Schlotterbeck gaf het scorebord na amper 37 minuten voetballen 0-6 aan, meteen ook de ruststand.

Hiermee evenaart het Bundesliga-record van... Borussia Mönchengladbach. Zij vestigden in 1978 het record door zes doelpunten te scoren in de eerste helft tegen Borussia Dortmund. Die partij eindigde destijds op 12-0. Zo'n vaart liep het voor Mönchengladbach vandaag gelukkig niet. Het bleef bij 0-6.

A lot can happen in 45 Bundesliga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bundesliga minutes - right, @SCFreiburg? 😉#BMGSCF pic.twitter.com/MmBecm6Aus