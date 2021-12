🎥 Westerlo zet scheve situatie tegen Moeskroen na pauze recht, gigantische blunder Jensen levert geen puntenverlies op

In 1B heeft leider Westerlo zijn voorsprong zondag vergroot tot 13 punten. Al zag het er tegen Moeskroen 45 minuten erg benard uit. Na de rode kaart van Myny stelde de Kemphanen echter orde op zaken.

Na tien minuten ging Westerlo-doelman David Jensen, nochtans een erg betrouwbaar sluitstuk gruwelijk in de fout. Halfweg de eerste helft maakte Teddy Chevalier er zelfs 0-2 van voor Moeskroen, dat op weg leek naar een vijfde opeenvolgende competitiezege.

Na de pauze drukte Westerlo het gaspedaal stevig in. Myny beging hands en mocht nog voor het uur gaan douchen, Bernat trapte de aansluitingstreffer vanop de stip in doel. Twee minuten later rondde Daci een voorzet van Mabea subliem af. Via Foster en alweer Daci liep Westerlo uit tot een geruststellende 4-2. De fraaie 4-3 van Bakic was enkel goed voor de statistieken.

Dankzij deze zege loopt Westerlo nog wat verder uit. De Kemphanen tellen nu dertien punten voorsprong op het achtervolgende trio.