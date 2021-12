Dimitri de Condé hakte moeilijke knoop door: "Als de ploeg niet uitstraalt ten koste van alles te willen winnen, dan moet je iets doen"

John van den Brom werd maandag ontslagen bij Racing Genk, na een periode vol ups en downs. In Het Nieuwsblad geeft Head of Football Dimitri de Condé uitleg bij de beslissing van het Genkse bestuur.

"We willen ons niet blindstaren op resultaten, want een coach is daar niet alleen verantwoordelijk voor. Cruciaal voor mij is echter wel dat de ploeg uitstraalt dat ze ten koste van alles willen winnen. Dat was tegen Club Brugge nog het geval, maar tegen tien Mechelen-spelers was dat zondag helemaal weg. Dat is net wat een staf moet kunnen teweegbrengen", aldus De Condé.

Toch viel de beslissing om Van den Brom de laan uit te sturen zwaar bij De Condé. "Als mens zit John supergoed in mekaar, we hebben nauw en goed samengewerkt. Hij heeft een verdienste in ons successeizoen van vorig jaar, zo iemand schuif je niet zomaar aan de kant."

Twee scenario's

Voorlopig nemen Glen Riddersholm en Domenico Olivieri de honneurs waar. "We buigen ons over twee scenario's", geeft De Condé aan. "In een eerste scenario behouden zij de eindverantwoordelijkheid en voegen we mogelijk nog iemand aan de staf toe. In het tweede scenario komt er een nieuwe T1 en worden Glen en Domenico terug assistent."