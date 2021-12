Jürgen Klopp maakt zich geen zorgen over uitblijven contractverlenging Salah: "Doe je niet zomaar eventjes bij kopje thee"

Mo Salah ligt nog tot medio 2023 onder contract bij Liverpool. De onderhandelingen zijn intussen een tijdje geleden opgestart, maar vooralsnog is er nog geen witte rook.

Tijdens zijn persbabbel daags voor het Champions League-duel tegen AC Milan ging Jürgen Klopp dieper in op de situatie van zijn steraanvaller. De Duitse coach lijkt zich nog geen zorgen te maken over het uitblijven van de contractverlenging.

"De gesprekken zijn lopende. Maar om een contract van een speler als Mo te verlengen, is niet niets. Dat doe je niet snel op een middag met een kopje thee erbij. Ik kan er niet veel over zeggen, behalve dat het normaal is dat er nog geen akkoord is."

Mo Salah (29) verkaste in 2017 van AS Roma naar Liverpool. Bij de Reds was de Egyptenaar in 223 officiële duels goed voor 144 doelpunten en 56 assists. Ook dit seizoen kan Salah fenomenale statistieken voorleggen. In 20 wedstrijden trof hij 19 keer raak en deelde hij 9 assists uit.