Niet alleen het povere puntenaantal, maar vooral deze denkwijze liet Genk beslissen om een wissel door te voeren

John van den Brom betaalt het gelag voor de povere puntenoogst van KRC Genk. Maar is de kern van KRC Genk echt zo goed? Of had de Nederlander uiteindelijk de perceptie tegen? Bernd Storck zal uiteindelijk het antwoord kunnen geven.

Gaan we hier het antwoord op de eerste vraag geven? Nee, dat is de interne keuken van KRC Genk. Het antwoord op de tweede vraag: een volmondige ja. John van den Brom slaagde er bij momenten in om met de Smurfen het beste voetbal van België te serveren. Het Genkse bestuur had er dan ook geen moeite in om afgelopen zomer te investeren. © photonews Met Iké Ugbo, Carel Eiting, Mike Trésor Ndiayashime en Mujaid Sadick kreeg de Nederlandse coach in elke linie de gewenste versterking. Bovendien bleven met Paul Onuachu, Jhon Lucumi en Junya Ito de sterkhouder gewoon in Limburg. De loonlast schoot omhoog én de ambities van het bestuur deden dezelfde beweging. Enkele maanden later moeten Dimitri De Condé en kornuiten vaststellen dat zelfs play-off 1 lastig zal worden. Had van den Brom de perceptie tegen? Ja, maar… aan Bernd Storck om het tegendeel te bewijzen.