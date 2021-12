Antwerp zet stap richting meer professionalisme met onafhankelijke bestuurders en versterking dagelijks bestuur

Antwerp komt met belangrijk nieuws inzake de structuur van de club. Meer professionalisme wordt verder nagestreefd op de Bosuil en dat leidt tot het opnemen van onafhankelijke bestuurders in de Raad van Bestuur. Ook het dagelijks bestuur verwelkomt vers bloed.

"De Familie Gheysens heeft besloten een volgende stap te zetten in de professionalisering van RAFC", laat Antwerp weten in een mededeling. Dat betekent: veranderingen in de bestuurskamer. "Naast de bestuurders Paul, Ria, Marie-Julie en Michael Gheysens zal de Raad van Bestuur van RAFC NV, vier onafhankelijke bestuurders tellen." Dat zijn Jürgen Ingels, Philippe Muyters, Bart Van Camp en Jacques Vandermeiren.

"Deze bestuurders zijn geen onbekenden en brengen bijzonder veel en erg diverse ervaring mee met toonaangevende leidinggevende kwaliteiten en waarden. Niet in het minst zijn het ook bestuurders met veel passie voor de Great Old die zich willen inzetten om een volgend hoofdstuk te schrijven in de geschiedenis van de Great Old", licht RAFC verder toe.

Een verdere stap in de professionalisering van RAFC! 🔴⚪ — Royal Antwerp FC (@official_rafc) December 9, 2021

"Ook het dagelijks bestuur wordt versterkt. Samen met Algemeen Directeur Sven Jaecques, zal Dirk van Oekelen, als co-CEO, de verantwoordelijkheid nemen over het niet-sportieve luik", klinkt het vervolgens. "Van Oekelen combineerde zijn voetballoopbaan met universitaire studies en werd Doctor in de Wetenschappen bij Johnson & Johnson." Nadien was hij als CEO van Olympus actief in de Benelux en in Frankrijk.

De ex-speler van RWDM, Sint-Truiden en Beveren gaat samen met Jaecques meteen aan de bak. "De Co-CEO’s zijn ondertussen gestart met het uitschrijven van een toekomstplan 2.0 met de verdere uitbouw van de voetbalinfrastructuur alsook de invulling hiervan. Het Management zal hun plannen na toetsing bij de Raad van Bestuur, ten gepaste tijde communiceren."