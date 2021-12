Club Brugge mag dit bedrag bijschrijven op de rekening na de CL-campagne

Club Brugge heeft zijn CL-campagne niet afgesloten zoals het wou, maar de clubkas is toch weer ferm gespijsd. Blauw-zwart kan maar liefst 33 miljoen bijschrijven op de rekening.

Het optelsommetje is snel gemaakt: Club kreeg 15,64 miljoen aan startgeld en kreeg 3,73 miljoen voor de winst tegen Leipzig en het gelijkspel tegen PSG. Daarnaast is er de coëfficiëntenbonus van 8 miljoen euro voor prestaties in het verleden. En daar komt nog 6 miljoen aan tv-rechten en ticketverkoop bij.

Maar als we over de grens gaan kijken, heeft Ajax al bijna 70 miljoen verdiend na zijn perfect traject in de poulefase. Zij strijken 16,8 miljoen aan winstpremies op na de 18 op 18.