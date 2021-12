Bayern loopt verder uit na puntenverlies van Dortmund: Witsel 90 minuten op de bank

Vanmiddag werden al vijf wedstrijden gespeeld in de Duitse Bundesliga. Borussia Dortmund leed opnieuw puntenverlies.

Borussia speelde op bezoek bij Bochum. Net voor de rust ging doelman Gregor Kobel in de fout. Sebastian Polter zette de strafschop dankbaar om.

Een tegengoal net na rust van Wolf werd door de VAR afgekeurd. Vijf minuten voor tijd was het wel prijs via Brandt. Hazard speelde een goede twintig minuten mee. Witsel zat voor de tweede week op rij de hele match op de bank.

Hertha Berlijn won met 2-0 van Bielefeld. Jovetic maakte de opener na de rust. Selke scoorde 5 minuten in blessuretijd de tweede goal.

RB Leipzig haalde het vrij gemakkelijk van Borussia Mönchengladbach (4-1). Hoffenheim had niet veel over op bezoek bij Freiburg (1-2). Ook daar viel de goal in de 95ste minuut.

Bayern München was met 2-1 te sterk voor Mainz. Coman en Musiala zorgden alsnog voor de kentering nadat Mainz op voorsprong gekomen was.

In de klassering heeft Bayern ondertussen al zes punten voorsprong op Borussia.