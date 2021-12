Moeskroen wint thuis van Lommel en zet zijn opmars verder

Tot een paar weken geleden leek Moeskroen een vogel voor de kat. Het stonden in de sterren geschreven dat een tweede degradatie op rij zou volgen, maar een trainerswissel heeft soelaas gebracht en de stijgende lijn is ingezet. Vanavond was Lommel het kind van de rekening.

Voor de bezoekers kon de wedstrijd niet beter beginnen. Daniel Arzani zette Lommel na 9 minuten spelen al op voorsprong. Na 18 minuten moest de ervaren pion van Moeskroen, Christophe Lepoint, het veld ruimen. De middenvelder moest geblesseerd het veld verlaten en werd vervangen door Calvin Dekuyper. Gescoord werd er niet meer in de de eerste helft en zo gingen de Limburgers met een voorsprong de rust in. Moeskroen tapte uit een ander vaatje de 2de helft. Dit resulteerde in de gelijkmaker in de 59ste minuut door Joachim Carcela Gonzalez. Amper 6 minuten later stond de voorsprong op het bord voor de thuisploeg. Eric Bocat ronde prachtig af in één tijd. Gescoord werd er niet meer en zo kan Moeskroen terug naar boven kijken naar een moeilijk seizoensbegin. Lommel blijft voorlaatste in 1B.