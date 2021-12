Ongezien! Loting Champions League ongeldig na fout met balletje Manchester United, nieuwe loting om 15u

Manchester United werd door een fout gekoppeld aan Villarreal. Dat was in principe niet mogelijk, omdat de twee teams al in de groepsfase tegen elkaar uitkwamen. Het balletje van Manchester United werd weggelegd, maar ging niét mee in de bokaal om de tegenstander van Atletico Madrid te loten.

Een kapitale fout, want enkele clubs tekenden bezwaar aan tegen de loting. De UEFA kon niet anders dan de loting van de Champions League opnieuw te laten gebeuren. Maandag om 15u volgt poging twee.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.