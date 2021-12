Om in het oog te blijven houden, Roberto Martinez: jonge verdediger nu ook kapitein in Ligue 1 én incontournable

We verliezen soms wel eens een Belg in het buitenland uit het oog. In de Ligue 1 bijvoorbeeld, waar Wout Faes afgelopen weekend kapitein was bij Stade Reims.

Normaal gezien draagt zijn maatje in de verdediging, Yunis, de kapiteinsband, maar aangezien die er niet bij was, ging het kleinood naar Faes. Toch wel opmerkelijk, aangezien er nog acht spelers zijn die én langer bij de club zitten én meer wedstrijden hebben gespeeld. Maar ook in Frankrijk zien ze dus de natuurlijke leiderscapaciteiten van de 23-jarige verdediger.

Faes droeg ook al bij de jeugd van Anderlecht en bij Oostende regelmatig de aanvoerdersband en was ook kapitein van de U17 die in 2015 brons pakten op het WK in Chili. Het gebeurt niet veel dat een Belg de kapiteinsband draagt in Frankrijk. Na Jason Denayer is hij zelfs nog maar de tweede die de eer kreeg.

Vorige maand werd Faes voor de eerste keer opgeroepen voor de Rode Duivels, maar hij mocht zijn debuut nog niet maken. Bondscoach Roberto Martinez is er echter van overtuigd dat hij nog veel progressiemarge heeft en houdt hem in het oog voor de vervanging van de huidige oudere verdediging: "Wout Faes is een jonge verdediger die elke minuut speelt in Frankrijk", zei Martinez daarover. "Hij zit volop in zijn ontwikkeling, de Rode Duivels zijn een volgende stap in zijn carrière."

Gele kaarten

Martinez overdreef niet als hij zei dat Faes alles speelde. Samen met doelman Pedrag Rajkovic miste hij als enige nog geen enkele minuut dit seizoen. Ook zijn werkpunt uit het verleden, te veel gele kaarten, heeft hij aangepakt. In 18 matchen in de Ligue 1 pakte hij er nog maar twee. Reims staat momenteel 14de met 22 punten, maar dat is slechts op zes punten afstand van de vijfde, Montpellier.

Toch maar blijven in het oog houden, Roberto Martinez. 't Is niet dat we een overvloed aan verdedigers hebben die alles spelen in één van de top vijf competities.