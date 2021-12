Twee Rode Duivels maken kans op plaatsje in wereldelftal

Dinsdag raakten de genomineerden bekend voor het Wereldeftal dat FIFPRO en FIFA zullen opmaken.

De shortlist met spelers bestaat slechts ui 23 namen. Andere jaren waren dat er nog 55. De resultaten komen er na een stemming bij profvoetballers overal ter wereld. In 2020 werd De Bruyne nog opgenomen in het Wereldelftal van het Jaar. De twee jaar daarvppr was Eden Hazard opgenomen in de ploeg.

De doelman, de drie verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers die de meeste stemmen kregen, zullen uiteindelijk in de World 11 opgenomen worden. De laatste plek in het elftal gaat naar de speler met de meeste stemmen die niet tot dit tiental behoort. Het Wereldelftal van het Jaar wordt op maandag 17 januari 2022 voorgesteld op The Best FIFA Football Awards.

Doelmannen: Alisson Becker (Liverpool, Bra), Gianluigi Donnarumma (AC Milan/Paris Saint-Germain, Ita), Edouard Mendy (Chelsea, Sen)

Verdedigers: David Alaba (Bayern München/Real Madrid, Oos), Jordi Alba (FC Barcelona, Spa), Trent Alexander-Arnold (Liverpool, Eng), Dani Alves (Sao Paulo/FC Barcelona, Bra), Leonardo Bonucci (Juventus, Ita), Ruben Dias (Manchester City, Por)

Middenvelders: Sergio Busquets (FC Barcelona, Spa), Kevin De Bruyne (Manchester City, Bel), Bruno Fernandes (Manchester United, Por), Frenkie de Jong (FC Barcelona, Ned), Jorginho (Chelsea, Ita), N'Golo Kanté (Chelsea, Fra)

Aanvallers: Karim Benzema (Real Madrid, Fra), Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United, Por), Erling Haaland (Borussia Dortmund, Noo), Robert Lewandowski (Bayern München, Pol), Romelu Lukaku (Inter Milaan/Chelsea, Bel), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, Fra), Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain, Arg), Neymar (Paris Saint-Germain, Bra)