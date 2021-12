Premier League neemt strenge maatregelen om de verspreiding van Covid bij de clubs te beperken

De Omikron-variant gaat goed rond aan de andere kant van het kanaal. De Premier League heeft daarom besloten te reageren.

De Premier League is niet gespaard gebleven van de verspreiding van de Omikron-variant in Groot-Brittannië. De afgelopen dagen zijn de wedstrijden Tottenham-Brighton en Brentford-Manchester United uitgesteld wegens te veel gevallen van Covid. In totaal zijn 42 spelers en stafleden vorige week positief getest bij Engelse clubs.

Om een toename van het besmettingspercentage te voorkomen, heeft de Premier League besloten het voortouw te nemen door te kiezen voor een strenge maatregel. De spelers van elke club zullen een zelftest moeten uitvoeren voordat zij een trainingscomplex betreden, naast de PCR-tests die twee keer per week worden uitgevoerd.