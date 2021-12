'Rode Duivels moeten op zoek naar nieuwe T2'

Bondscoach Roberto Martinez werkt al een tijdje samen met Shaun Maloney bij de Rode Duivels, maar die zou nu vertrekken.

Shaun Maloney is al een hele poos T2 van de Rode Duivels. De samenwerking met bondscoach Roberto Martinez verliep altijd vlot.

Volgens The Scottish Sun is Maloney echter de topkandidaat om de aan de kant geschoven Jack Ross op te volgen bij Hibernian FC.

Het akkoord wordt heel snel verwacht, wellicht vandaag of morgen. Komt er een nieuwe T2 bij de Duivels of neemt Thierry Henry dat plaatsje in?