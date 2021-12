Nog steeds noodlijdend Barcelona zal tiener niet meer opstellen om te vermijden dat ze tien miljoen moeten betalen

Wie had ooit gedacht dat het grote Barcelona zulke maatregelen ging moeten nemen. De 18-jarige Yusuf Demir is nu het slachtoffer van de financiële crisis bij de Catalanen. Sport meldt dat de rechtsbuiten niet meer opgesteld zal worden.

Demir wordt gehuurd van Rapid Wien, met een aankoopoptie als hij tien wedstrijden zou spelen. Die bedraagt 10 miljoen euro en die wil Barcelona niet betalen, want Demir heeft nog niet kunnen overtuigen. De 'Oostenrijkse Messi' heeft nu negen matchen voor Barça gespeeld en een tiende zou hen dus veel geld kosten.

Dinsdag mocht hij wel nog spelen in de Maradona Cup tegen Boca Juniors, maar vriendenmatchen tellen niet mee in de clausule. Demir wist in een officiële match nog niet te scoren of een assist uit te delen.