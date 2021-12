Dejan Veljkovic doet opvallende bekentenis: "Journalist kreeg 8000 euro voor bemiddeling in transfer Zukanovic"

Spijtoptant Dejan Veljkovic praatte niet enkel trainers en bestuursmensen aan de galg. In zijn boek 'De biecht van Dejan Veljkovic' geeft de makelaar aan dat ook Stephan Keygnaert, chef voetbal bij Het Laatste Nieuws, langs de kassa passeerde.

Keygnaert zou in 2013 bemiddeld hebben bij de transfer van Ervin Zukanovic van Kortrijk naar AA Gent. De journalist van het Laatste Nieuws zou een goed woordje gedaan hebben bij Victor Fernandez, toenmalig coach van de Buffalo's, met wie hij een goede band had.

Toen de transfer in kannen en kruiken was, wilde Keygnaert een beloning, aldus Veljkovic. De makelaar gaf Stephan Keygnaert 8000 euro cash.

DPG Media kwam woensdag met een korte reactie op de aantijgingen aan het adres van Stephan Keygnaert: “We hebben hier met Stephan Keygnaert over gepraat. Stephan is formeel: hij heeft nooit geld ontvangen. En hij heeft ook geen andere strafrechtelijke feiten gepleegd. Ondertussen wachten wij samen met hem het gerechtelijk onderzoek af en hebben we het volste vertrouwen in zijn onschuld.”