Lukaku speelt vanavond tegen ex-ploeg, of mag hij weer enkel invallen? "Wacht mijn kans af"

Romelu Lukaku is al een tijdje terug fit, maar het duurde een tijdje vooraleer hij weer speelde. Bovendien valt hij voorlopig enkel in.

Het is toch wat vreemd opkijken dat een man van zoveel miljoenen op de bank zit bij Chelsea. Toch begrijpt hij de situatie zelf wel. “De eerste week terug op het trainingsveld was zwaar”, zegt Lukaku op de website van Chelsea. “Ik liep anders, maar eens ik het weer gewoon was, kon ik beginnen opbouwen. Ondertussen voel ik me terug op m’n beste niveau, het is aan de coach om te beslissen. De laatste 10 dagen voel ik me terug op 100 procent van mijn kunnen. Ik blijf me inzetten op training en wacht mijn kans af.”

Tuchel wil geen risico nemen en gunt de Rode Duivel op dit moment enkel maar wat invalbeurten, vaak ook van maar een handvol speelminuten. Lukaku scoorde dit seizoen nog maar drie keer in de Premier League.

Met Everton speelt Chelsea tegen de ex-werkgever van Lukaku. “Ik heb er goeie jaren gekend en heb mezelf er op de kaart kunnen spelen. Everton heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Het wordt leuk om de mensen terug te zien. Dit is het begin van een belangrijke periode voor ons. Als we het nu goed doen, trekken we in januari met vertrouwen naar onze rechtstreekse concurrenten.”