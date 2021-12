Vanavond kennen Rode Duivels tegenstanders in Nations League: poule met Duitsland, Engeland en Tsjechië mogelijk

Vanavond om 18 uur wordt er geloot voor de poulefase van de derde editie van de Nations League. In Divisie A is België een van de vier landen in pot 1. De Rode Duivels mogen zich opmaken voor een stevige loting, want ook in de overige potten zitten heel wat kleppers.

Speeldagen een tot vier worden begin juni afgehaspeld, speeldag vijf en zes volgen eind september. De Final Four staat in juni 2023 op de agenda. Vanavond rond 18u30 kent België zijn tegenstanders in de poulefase van de Nations League. Een derby der Lage Landen is mogelijk. Ook landen toplanden als Duitsland, Portugal en Engeland kunnen aan België gekoppeld worden. Pot 1: België, Frankrijk, Italië, Spanje. Pot 2: Duitsland, Portugal, Denemarken, Nederland. Pot 3: Kroatië, Engeland, Zwitserland, Polen. Pot 4: Hongarije, Wales, Tsjechië, Oostenrijk. Le tirage de la #NationsLeague, c'est dans pile 24 heures! ⏳



