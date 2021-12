Vraag om Afrika Cup uit te stellen blijft gigantisch groot

De Afrika Cup werd vorig jaar verplaatst naar januari 2022. Door het coronavirus zou er toch weer aan uitstellen gedacht worden.

Heel wat Europese clubs zijn niet te spreken over de organisatie van de Afrika Cup. Zij moeten hun spelers immers lange tijd missen, maar er zou ook geen duidelijkheid zijn over coronaprotocollen.

Gisteren nog kwam de organisatie dat er van een nieuw uitstel van de Afrika Cup geen sprake was. Nochtans is de omnikronvariant aan een stevige opmars bezig op het Afrikaanse continent en zeker ook in Kamoeroen waar het toernooi gespeeld wordt.

Vandaag brengen verschillende bronnen echter dat het toernooi aan een zijden draadje hangt en er wel degelijk overlegd wordt over een nieuw uitstel. Het toernooi start normaal op 9 januari.