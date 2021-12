Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 19!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Bossut. Hij verloor uiteindelijk wel met Zulte Waregem, maar voorkwam tegen Union een keer of vijf veel erger - zeker in een voor Essevee dramatische eerste helft.

Verdediging

Achterin kiezen we voor spelers die in de midweek de nul hielden en ook nog eens van belang waren in aanvallend opzicht. D'Haene scoorde voor Kortrijk in zijn jubileummatch op Oostende, terwijl Burgess knap kopte in Waregem voor leider Union. Ook Daland was opnieuw van waarde voor Cercle Brugge op weg naar een knappe 12 op 12.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we zeker en vast voor Hans Vanaken, die met drie assists van enorme waarde was voor Club Brugge. Bij Anderlecht was Cullen heel belangrijk, terwijl we ook opnieuw niet naast Ito konden (1 goal, 1 assist). Ook Benson (1 goal, 1 assist) en Storm (2 goals) waren uitstekend op de flanken.

Aanval

Voorin kiezen we voor Tarik Tissoudali (2 goals) en Charles De Ketelaere (2 goals), die met hun statistieken belangrijk waren en goed speelden.

Daardoor is er deze midweek onder meer geen plaats voor Refaelov, Lang, Hotic, Mrabti, Lopes, Selemani en Thorstvedt - ook al speelden ook zij allemaal prima.

Dat levert dan onderstaand elftal op: