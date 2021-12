Geen persconferentie bij Man City: Pep Guardiola test positief op coronavirus

Zondag speelt Manchester City tegen Newcastle. De persconferentie van vandaag met Pep Guardiola ging niet door.

De Spanjaard moest zijn persconferentie afgelasten nadat hij een positieve zelftest aflegde. Een PCR-test zal moeten bevestigen of het effectief om een coronabesmetting gaat.

De Premier League kreunt onder een enorm aantal positieve testen deze en vorige week. Zo liet Thomas Frank van Brentford al weten dat de speeldag beter volledig geschrapt wordt.

De wedstrijd van Manchester zondag zou wel doorgaan. Guardiola was deze week in Barcelona, voor het afscheid van Sergio Agüero. Of die trip hem de besmetting opleverde, is niet duidelijk.