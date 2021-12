Lommel en Waasland-Beveren doen beide slechte zaak met gelijkspel

De wedstrijd tussen Lommel en Waasland-Beveren heeft geen winnaar gekregen. Lommel kwam op voorsprong, maar kon dat niet vasthouden. Virton kan zo op gelijke hoogte komen van de Limburgers.

Waasland-Beveren, de tweede in de stand, had het moeilijk tegen Lommel. Ze hadden wel balbezit, maar alle kansen waren voor Lommel. Anello en Belghali konden Jackers echter niet verrassen. In de 27e minuut lukte het dan wel. Jackers kreeg de bal een keer niet goed weg en in de kluts duwde Henkens van dichtbij binnen: 1-0.

Maar Waasland-Beveren sloeg tien minuten na rust toe. Mertens scoorde vanuit een scherpe hoek. Kablan kreeg nog zijn tweede geel en Waasland-Beveren kon er niet meer over. Daardoor kunnen RWDM en Deinze de kloof dichten. Onderaan kan Virton op gelijke hoogte komen met Lommel.