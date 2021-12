🎥 Om de zaterdagavond goed af te sluiten: een raket van Rakitic in topper tegen Atletico Madrid

In de Spaanse competitie stond zaterdagavond de kraker tussen Sevilla en Atletico Madrid op het programma.

Sevilla is de eerste achtervolger van Real Madrid in de Primera Division en kon maar best winnen in eigen huis om De Koninklijke niet helemaal te laten uitlopen. Voor aanvang van de wedstrijd was het verschil al 8 punten.

Atletico Madrid heeft daarentegen een zeer matig seizoen en stond net als Barcelona niet in de top 4 van het klassement. Op bezoek bij Sevilla was er opnieuw een plaats op de linkerflank weggelegd voor Yannick Carrasco.

De wedstrijd eindigde in een 2-1 overwinning voor Sevilla maar vooral het openingsdoelpunt van Ivan Rakitic willen we u niet onthouden. De Kroatische ex-speler van Barcelona besloot om vanop zo'n 25-30 meter naar doel te trappen en ramde de bal perfect in de bovenhoek:

De gelijkmaker kwam een kwartier later op naam van Felipe te staan. In de tweede helft was Atletico de betere ploeg (15 schoten tegenover 3 voor Sevilla) maar de troepen van Diego Simeone moesten zich toch nog gewonnen geven na een late treffer van Lucas Ocampos.