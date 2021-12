Grote problemen in de Premier League: ook deze wedstrijd wordt deze middag afgelast door te veel coronagevallen

Normaal gezien stond deze middag om 16u de Premier League-wedstrijd tussen Aston Villa en Burnley op het programma, maar de wedstrijd is afgelast. Aston Villa laat weten dat er te veel coronagevallen zijn in de selectie.

Het is nu al de zesde match dat dit weekend niet kan doorgaan in de Engelse competitie. Het is afwachten wat er de komende weken nog allemaal zal gebeuren, maar het coronavirus zorgt dus duidelijk voor heel wat problemen in de Premier League.

Aston Villa can confirm that today’s Premier League fixture with Burnley has been postponed due to an increased amount of positive Covid-19 test results within our playing squad.