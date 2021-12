Cristiano Ronaldo is niet meer alleen recordhouder in de Serie A: aanvaller van Fiorentina blijft imponeren en scoort zijn 33ste(!) goal dit kalenderjaar

Cristiano Ronaldo maakte indruk tijdens zijn periode bij Juventus door 33 doelpunten te maken in de Italiaanse competitie in één kalenderjaar. Daarmeer werd hij ook ineens alleen recordhouder, maar nu moet hij het record delen.

Deze middag heeft Dusan Vlahovic namelijk ook zijn 33ste doelpunt gemaakt in de Serie A in één kalenderjaar. Fiorentina speelde wel 2-2 gelijk tegen Sassuolo, maar de jonge Vlahovic heeft nu dus wel een record te pakken in de Italiaanse competitie.

Vlahovic has now equaled Cristiano Ronaldo’s 33 Serie A goals in a single calendar year



Simply ridiculous 🤯



We have a superstar on our hands my friends pic.twitter.com/8JMivIIZRB