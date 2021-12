Tottenham en Liverpool maken opstellingen bekend voor Engelse topper: Son speelt 300ste wedstrijd voor de Spurs

Tottenham en Liverpool staan deze avond tegenover elkaar in de Premier League. Bij Tottenham speelt Son zijn 300ste wedstrijd voor de club, terwijl Liverpool voorin op het trio Mané-Salah-Jota rekent.

Tottenham, de huidige nummer zeven in het klassement, kan de punten goed gebruiken tegen Liverpool en ze rekenen voorin dan ook op Son en Kane voor de doelpunten. Ook Dele is een man om in de gaten te houden.

Bij Liverpool draait het een pak beter en ook zij kunnen voorin op enkele geweldige spelers rekenen met Salah, Mané en Jota. Ook de jonge Morton begint aan de wedstrijd bij Liverpool. Hij start op het middenveld.