Marca hard voor Hazard, Ancelotti ziet in hem "een extra wapen voor tweede helft seizoen"

Eden Hazard heeft voor het eerst in twee jaar nog eens een volledige match gespeeld voor Real Madrid. De meningen over zijn prestatie waren achteraf wel verdeeld, maar de enige mening die er echt toe doet is die van Carlo Ancelotti.

In de ene krant waren ze prijzend, in andere dan weer een pak minder. Marca was bijvoorbeeld niet echt onder de indruk. “Hazard was niet dramatisch, maar ook niet goed. Er wordt nog steeds veel van hem verwacht en het gevoel blijft dat hij nog steeds lichtjaren van zijn beste vorm verwijderd is… en die van zijn ploegmaats.“

"De match tegen Cadiz was het bewijs dat Hazard geen basisspeler wordt”, meent Marca. “Eden speelde eerst rechts en zorgde in de eerste helft voor weinig voetbal en enthousiasme. Het zou oneerlijk zijn om hem om basis van één match te beoordelen, maar er mag iets meer verwacht worden als je eindelijk nog eens een kans krijgt."

Ancelotti was het daar niet helemaal mee eens. “De eerste helft van Hazard was moeizaam, nadien liep het beter. Het kost hem meer moeite om op de rechterflank te spelen. In het centrum combineert Eden veel met Benzema. Hij kan een extra wapen zijn voor de tweede helft van het seizoen."