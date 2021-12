Standard vecht vier matchen achter gesloten deuren aan: "Zo geeft het Disciplinair Comité de amokmakers gelijk"

Na de ongeregeldheden tijdens de Waalse derby kreeg Standard een straf van vier wedstrijden zonder publiek opgelegd. De Luikenaars zijn het daar echter niet mee eens.

Standard kon vandaag reageren op de straf die het Disciplinair Comité heeft opgelegd. “De sancties die de KBVB oplegt lopen hun doel voorbij. Ze slagen er niet in om ontradend te werken. De filosofie vandaag is: als we de clubs raken, raken we automatisch de fans ook.”

“Maar deze heethoofden willen net dat de sancties Standard raken”, aldus de Rouches bij monde van advocaat Grégory Ernes bij Sporza. “Als Standard achter gesloten deuren moet spelen, geeft het Discplinair Comité de amokmakers net gelijk. Wat er dan wel moet gebeuren? Die mensen zoveel mogelijk individueel straffen.”