Wesley verlaat Club Brugge in januari: 'Niet alleen Palmeiras, maar ook deze twee clubs hebben een bod neergelegd'

Wesley Moraes is (alweer) op weg naar de uitgang bij Club Brugge. De aanvaller wil zijn carrière herlanceren in zijn thuisland. SE Palmeiras is héél concreet, maar de tienvoudige Braziliaanse landskampioen moet opboksen tegen concurrentie.

We schreven eerder al dat Wesley Moraes dicht bij een transfer naar SE Palmeiras staat. De Braziliaanse topclub wil de éénvoudig Goddelijke Kanarie voor één jaar huren van Aston Villa. Ook de aanvaller zelf wil vertrekken. Hij is van mening dat hij te weinig speelminuten krijgt bij blauw-zwart om zijn topvorm terug te vinden. Palmeiras is echter niet de enige club die concreet is voor Wesley. Volgens Het Laatste Nieuws hebben ook Flamengo, Sao Paulo FC en Internacional een bod neergelegd in Birmingham. Al lijkt laatstgenoemde als middenmoter het minste kans te maken om de aanvaller binnen te halen.