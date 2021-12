Trekt Gent de transfermarkt op als Tissoudali naar Africa Cup vertrekt? "Het moet ook haalbaar zijn!"

Hein Vanhaezebrouck houdt er rekening mee dat Tarik Tissoudali straks opgeroepen wordt voor Marokko om in de Africa Cup te spelen. Het unieke profiel van de aanvaller noopt HVH om oplossingen te zoeken, binnen en buiten de club. Maar wat is er mogelijk?

“In de eerste plaats moet je intern kijken, dat doen we voorlopig. Maar we moeten ook kijken of er opties of mogelijkheden zijn om iets te doen”, geeft Vanhaezebrouck aan in Het Nieuwsblad. “Het moet natuurlijk ook mogelijk zijn, hè. Er moeten spelers zijn die je kunnen helpen, maar die moeten ook haalbaar zijn."

De club is gezond, maar er dreigen ook weer matchen zonder publiek en er is ook nog de storm die woedt rond de fiscale voordelen van de profclubs. "We weten niet wat er nog zal gebeuren door corona. En er is ook die fiscale hervorming. De club moet nadenken wat er mogelijk is en alles bekijken. Het is als coach makkelijk om te roepen dat je dat of dit nodig hebt, maar zo simpel is het niet.”