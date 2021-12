Braziliaanse linksachter onderweg naar Club Brugge? EC Bahia haalt vervangers aan boord

Wesley Moraes lijkt te zullen vertrekken bij Club Brugge, maar mogelijk speelt er ook na Nieuwjaar een Braziliaan bij blauw-zwart.

In de Braziliaanse maakt men al langer gewag van een mogelijke overgang van Matheus Bahia (21) naar Club Brugge. Bahia is een Braziliaanse linksachter die speelt voor... EC Bahia. Bahia scoorde als linkerflankverdediger twee keer in 29 wedstrijden in de hoogste klasse, hij deelde daarnaast ook vier assists uit.

De voorbije dagen haalde EC Bahia liefst twee nieuwe linksachters aan boord, wat een teken aan de wand is voor een nakend vertrek van Matheus Bahia, wiens marktwaarde door Transfermarkt geschat wordt op 2,5 miljoen.

Bij Club Brugge beschikt Philippe Clement met Eduard Sobol, Federico Ricca en Faitout Maouassa over drie spelers die uitgespeeld worden als linksachter.