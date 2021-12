Anderlecht verlaat België niet in januari: "Stel je voor dat we iemand 14 dagen in Dubai in zijn hotelkamer moeten steken..."

Anderlecht plande om in januari naar Dubai te trekken, maar dat hebben ze intussen laten varen. Meer nog, ze gaan België niet verlaten.

Anderlecht gaat zijn stage gewoon op Neerpede doen. "Het zou wel leuk geweest zijn om een paar dagen zon te hebben", lachte Vincent Kompany. "Maar op Neerpede hebben we ook alles om ons voor te bereiden."

Paars-wit cancelde de trip naar Dubai omwille van de coronasituatie. "We gaan jongens naar hun familie laten vertrekken. Na zo'n jaar kunnen we niet anders dan die jongens Nieuwjaar met hun geliefden te laten vieren", aldus Kompany. "Maar wat als ze terugkeren en ze testen positief in Dubai? Dan zitten ze daar veertien dagen op een hotelkamer. Het risico is te groot. Dan hebben we een groot probleem."