Jonge Belg andermaal matchwinnaar voor Vitesse: vierde plaats in het klassement en gedeeld topschutter

Loïs Openda is bezig aan een fantastisch seizoen bij Vitesse. De huurling van Club Brugge kroonde zich dinsdag tegen PEC Zwolle als matchwinnaar door het enige doelpunt van de wedstrijd te scoren.

Vitesse kende in eigen huis heel wat moeite met hekkensluiter PEC Zwolle, waar Siemen Voet negentig minuten tussen de lijnen stond. Uiteindelijk was het Loïs Openda (21) die vlak na rust op aangeven van Baden voor het enige doelpunt van de wedstrijd kon zorgen.

Loïs Openda zet Vitesse vlak na rust op voorsprong na eenvoudig balverlies van PEC Zwolle: 1-0.



📺 ESPN

Na 18 speeldagen staat de club uit Arnhem op een knappe vierde plaats. Vitesse moet enkel Feyenoord, Ajax en PSV boven zich dulden.

Openda trof dit seizoen al tien keer raak in achttien competitiewedstrijden, wat hem gedeeld topschutter maakt met Bryan Linssen (Feyenoord) en Sébastien Haller (Ajax). Ook bij de nationale beloften is de razendsnelle Openda goed bij schot. Hij scoorde dit kalenderjaar zes keer in evenveel kwalificatieduels voor het EK.