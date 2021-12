Clement weet waar vertrek Wesley Moraes aan te wijten is: "Die twee dingen zijn aan elkaar gelinkt"

Bij Club Brugge moet het weer over voetbal gaan en niet meer over wat er zondag tijdens de topper gebeurde. Philippe Clement sprak wel over hoe zijn kern er na Nieuwjaar zal uitzien.

Clement heeft immers een heel grote kern bijeengebracht omdat ze hoopten na Nieuwjaar nog Europees actief te zijn. "Of wij de kern gaan afslanken? De strijd om de plaatsen is groot - we hebben 27 veldspelers en 3 keepers. Er is veel concurrentie. We zullen zien of er jongens een andere stap willen zetten buiten Club Brugge. Maar dat blijft een kwestie van vraag en aanbod."

Eén vertrekker lijkt al zeker. Wesley Moraes verlaat Club alweer. "Wat er is misgelopen met Wesley? Wat is er goed gelopen met Charles, is de vraag. Die dingen hebben met elkaar te maken. Dat is een groot deel van het verhaal. Met die grote van kern zal je altijd jongens hebben die minder aan de bak komen dan ze verwachtten."