Marc Brys wil graag verder bekeren tegen Club Brugge: "Invalshoek helemaal anders dan de 1-4"

Vanavond spelen Club Brugge en OH Leuven de laatste kwartfinale van de Beker van België. Marc Brys hoopt op een stunt.

Eupen en AA Gent plaatsten zich woensdagavond al voor de halve finales van de Croky Cup. In de vooravond spelen KV Kortrijk en Anderlecht hun kwartfinale nog.

“We staan voor een geweldige uitdaging, een kwartfinale tegen de landskampioen en de ploeg die heel Europa heeft wakker geschud tijdens de eerste Champions League-wedstrijden dit seizoen. Uiteraard willen we graag verder bekeren. We weten ook wel dat het heel moeilijk zal zijn, maar dat maakt de uitdaging alleen maar mooier”, zegt Marc Brys.

In de laatste competitiewedstrijd tegen blauwzwart verloor OHL afgetekend met 1-4. “Aangezien het nu een bekerwedstrijd is, is de invalshoek helemaal anders. In de beker is het alles of niets. Dat zorgt voor een heel andere dynamiek. Wat we beter willen doen in vergelijking met onze laatste match tegen hen? De uitslag was een indicatie. Club Brugge is een hele goede ploeg. We moeten efficiënter omspringen met de momenten die we krijgen en onze taken, zowel in balbezit als in balverlies, goed uitvoeren.”

“We moeten niet gaan rekenen. Het is terug naar de basis van sport: winnen of verliezen. Ik vind dat eigenlijk wel iets hebben. Als we eruit liggen natuurlijk niet (lacht). Maar het is eerlijk, puur en authentiek. Ik hou er wel van.”