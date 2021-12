Transferzorgen voorbij? Ancelotti heel positief over Eden Hazard

Eden Hazard lijkt terug in de gratie bij Real Madrid en trainer Carlo Ancelotti na de wedstrijd van woensdag tegen Bilbao.

Real Madrid won zijn laatste wedstrijd van het jaar met 1-2 in Bilbao. Eden Hazard stond opnieuw in de basiself en werd pas enkele minuten voor tijd vervangen.

“Hij is heel belangrijk voor deze ploeg”, zei Ancelotti achteraf. “Ik was niet zeker dat hij het fysiek aankon, maar hij heeft het goed gedaan. Op individueel vlak was hij zelfs beter dan afgelopen zondag tegen Cadiz.”

Al moet er ook gezegd worden dat Hazard in de ploeg kwam omdat Real Madrid kreunde onder coronabesmettingen. “Spelers als Hazard begrijpen wat een team verlangt op verdedigend vlak. Net als Vinicius werkte hij hard. Hij heeft gevochten en probeerde voorin iets te brengen. Hij is terug. Ja, hij is terug. Ik heb alle spelers na de match gefeliciteerd. Ik heb hen iets belangrijks gezegd: dat het moeilijk is voor mij om zulke spelers op de bank te zetten."