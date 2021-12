Vader Vanheusden kijkt ook naar bondscoach als het gaat over situatie van zijn zoon: "Dat heeft er fel ingehakt"

Zinho Vanheusden heeft er een moeilijk eerste half jaar opzitten bij Genoa. De verdediger staat met zijn club pas achttiende en speelt niet zoveel. Vader Johan Vanheusden kijkt daarvoor ook naar bondscoach Roberto Martinez.

Vanheusden refereert naar de interlandperiode waarin Zinho wel werd opgeroepen, maar niet speelde. "Hij heeft de eerste vijf matchen gespeeld en is toen weggeweest met de nationale ploeg. Als je in Italië twee weken weg bent bij je club zonder een minuut te spelen, ben je je plek kwijt. In België is hij een naam, in Italië niet. Hij knokte zich telkens terug, maar altijd als hij onder stoom kwam, werd hij afgeremd door een kleine blessure", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Men begreep niet dat Vanheusden geen enkele minuut kreeg. “Dat heeft er fel ingehakt bij Zinho. Respect voor de resultaten van Martinez, maar een basisspeler in de Serie A kan je bij een 1-5-voorsprong toch wel een kans geven? En een dag nadat hij terug thuis was in Italië is er bij hem ingebroken. Alle waardevolle spullen waren weg. Dan zit je alleen in het buitenland, ver van je familie en vrienden… Leuk is dat niet, hè.”