Bernd Storck heeft zijn vervanger voor Paul Onuachu gevonden

Paul Onuachu zal bij Racing Genk een tijdje out zijn met een blessure. Trainer Storck heeft al zijn vervanger klaar.

Bernd Storck gaat met harde hand verder bij Racing Genk. Nu moet hij echter Ike Ugbo als vervanger voor Paul Onuachu opstellen. “Ugbo zal Onuachu vervangen. Ik maak daar geen geheim van. Bij mijn komst heb ik Iké zonder omwegen verteld dat hij voor mij enkel en alleen op de positie 9 kan spelen, maar dat Onuachu daar mijn nummer 1 is”, zegt Storck aan HBVL.

Nu krijgt Ugbo, die Genk bij Chelsea voor vier miljoen haalde, na zijn sterk seizoen bij Cercle Brugge, wel een kans. “Hij was toen een beetje ontgoocheld. Maar nu is hij aan zet. Dat weet hij. Ik geloof in hem.”

Ugbo doet er maar beter aan zich te laten gelden. Zo kan hij ook volgend seizoen de nummer één van Storck zijn, als Paul Onuachu zijn transfer die vorige zomer niet lukte nu wel vindt.