Nog een 1B-club overgenomen door Crystal Palace-aandeelhouder? RWDM mogelijk in Amerikaanse handen

Volgens 'The Athletic' is John Textor (56), mede-eigenaar van Premier League-ploeg Crystal Palace, in gesprek om 1B-club RWDM over te nemen.

De Amerikaanse zakenman heeft sinds augustus 40% van de aandelen van Palace in handen en zou nu ook geïnteresseerd zijn in RWDM. Textor zou daarmee mede-aandeelhouder bij Palace, David Blitzner, achterna gaan. Die is ook al eigenaar van Waasland-Beveren. Textor is de gepensioneerde Executive Chairman en Chief Executive Officer van fuboTV, een toonaangevend, op sport gericht OTT-streamingbedrijf. Textor is een wereldwijd erkende, pionier en ontwikkelaar van ontwrichtende technologieën, creatieve inhoud en bedrijfsmodellen voor digitale distributie voor media, entertainment en internet.