Steven Gerrard zal dit jaar niet meer op de bank zitten bij Aston Villa

Aston Villa speelt zondag thuis tegen Chelsea en twee dagen later uit bij Leeds United, maar Gerrard zal de wedstrijden vanuit quarantaine moeten volgen. Sinds de aanstelling van Gerrard gaat het een heel pak beter met Aston Villa. Hij zal dus gemist worden om de spelers aan te sturen.

Aston Villa staat na zeventien wedstrijden in de Premier League op de tiende plaats. De achterstand op nummer acht Wolverhampton is slechts drie punten, op West Ham United, dat vijfde staat, zes punten.

Aston Villa can confirm Head Coach Steven Gerrard will be unable to attend our next two Premier League matches with Chelsea and Leeds United as he will be isolating after testing positive for COVID-19.