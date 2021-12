Big Rom maakte indruk tegen Aston Villa: "Lukaku maakt van Chelsea weer een titelkandidaat"

Chelsea won zondag met 1-3 op het veld van Aston Villa en mocht daarvoor invaller Romelu Lukaku dankbaar zijn. Met een knap kopbaldoelpunt en een uitgelokte strafschop toonde de Rode Duivel zich op Boxing Day van zijn beste kant.

De voorbije maanden kwam Romelu Lukaku, mede door een enkelblessure en een coronabesmetting, nauwelijks aan de bak onder Thomas Tuchel. Zondag mocht hij aan de rust invallen tegen Aston Villa. Lukaku maakte met zijn sterke invalbeurt indruk op analist en ex-voetballer Jamie Redknapp.

"Lukaku heeft van Chelsea weer een titelkandidaat gemaakt. Het was duidelijk dat Chelsea iéts nodig had. Wel, Lukaku zette het elftal in lichterlaaie. Hij maakte meteen het verschil."

"Ik schat op dit moment Manchester City en Liverpool hoger in dan Chelsea. Moest Chelsea alsnog een rol van betekenis gaan spelen in de titelstrijd, dan zal dat in grote mate te danken zijn aan Lukaku. Met Kanté en hem erbij is Chelsea een ander elftal", besluit de voormalige Engelse international.